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В Гидрометцентре спрогнозировали улучшение погоды: когда в Москву придет тепло

В Москве с понедельника прогнозируется повышение температуры и много солнца.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника москвичей ждет солнечная погода с температурой, соответствующей климатической норме. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что настоящая весна наступит в столице со вторника, а снежный покров полностью растает уже к середине недели.

«Весна наступит в столице со вторника, уже ночные температуры положительные — около 5 градусов. Днем будет около плюс 15, по области — до плюс 18», — анонсировал Вильфанд.

По словам Вильфанда, солнечная активность сейчас настолько высока, что позволяет буквально загорать — ее интенсивность сопоставима с концом августа.

Накануне в Петербурге приостановили аренду электросамокатов на три дня из-за неожиданного весеннего снегопада. Подобные ограничения ввели и в столице. Тогда в Дептрансе подчеркнули, что поездки в снег и гололед могут быть опасны.