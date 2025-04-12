Женщина пошла на крайний шаг ради водительских прав: ей потребовалась ампутация

Британке с редким заболеванием пришлось ампутировать ногу, чтобы она смогла сдать экзамен по вождению, а также доказать врачам, что те ошибались, заявляя, что она никогда не сядет за руль.
Эми Паттерсон за свою жизнь перенесла 30 операций. Она, будучи молодой мамой, боролась с гемигипертрофией — болезнью, при которой одна часть тела становится больше другой. На пути к выздоровлению женщина преодолела множество препятствий, однако одним из самых тяжелых стало сообщение о том, что она никогда не сможет водить машину.
Ради мечты стать водителем женщина преодолела свой страх потерять ногу. Ампутация позволила ей обрести независимость, о которой она всегда мечтала. Теперь Эми может сама возить сыновей в школу.
«Все, чего я хотела, — это сесть за руль и поехать, и ничто не должно было меня останавливать … Без машины мне приходилось тащиться с ходунками, чтобы отвести сыновей в школу, а потом ковылять обратно домой», — рассказала она в интервью Need To Know.
Эми Паттерсон надеется, что, поделившись своей историей, она вдохновит других людей с хроническими болезнями.
Ранее врач ампутировал ноги рабочему, чтобы спасти его из-под завалов обрушившегося комбината «Туваасбест» в Ак-Довурак. Медику пришлось работать прямо на месте ЧП. Ампутационного набора у скорой не было, поэтому он был вынужден использовать обычный самодельный нож и два жгута. За проделаю работу врач получил медаль и миллион рублей.