Женщина пошла на крайний шаг ради водительских прав: ей потребовалась ампутация

Эми Паттерсон за свою жизнь перенесла 30 операций. Она, будучи молодой мамой, боролась с гемигипертрофией — болезнью, при которой одна часть тела становится больше другой. На пути к выздоровлению женщина преодолела множество препятствий, однако одним из самых тяжелых стало сообщение о том, что она никогда не сможет водить машину.