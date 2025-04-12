В МВД рассказали о получении загранпаспорта нового образца детьми до 12 лет

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Дети, достигшие 12 лет, должны сдать отметки пальцев для получения загранпаспорта нового образца. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России в преддверии летнего сезона.
«Для получения паспорта нового образца дети, достигшие 12-летнего возраста, должны пройти процедуру сканирования отпечатков пальцев», — сказали в управлении.
В МВД также добавили, что при оформлении ребенку биометрического паспорта его личное присутствие обязательно. «Ведь для этого документа требуется биометрическая фотография, которая делается на специальном оборудовании», — подчеркнули в ведомстве.
Если оформляется заграничный паспорт старого образца, то дополнительно нужно предоставить три фотографии ребенка размером 3,5 на 4,5 см. Они должны быть распечатаны строго на матовой фотобумаге. Фотографии могут быть как цветными, так и черно-белыми.