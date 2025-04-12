В МВД рассказали о получении загранпаспорта нового образца детьми до 12 лет

Если оформляется заграничный паспорт старого образца, то дополнительно нужно предоставить три фотографии ребенка размером 3,5 на 4,5 см. Они должны быть распечатаны строго на матовой фотобумаге. Фотографии могут быть как цветными, так и черно-белыми.