Российский кинокритик Юрий Гладильщиков умер в 63 года

Гладильщиков окончил факультет журналистики МГУ по специальности «театральная критика». С 1986 по 1991 год он руководил отделом искусства в «Литературной газете». Работал кинообозревателем в «Независимой газете», а также кинокритиком в «Известиях» и других изданиях. Кроме этого он вёл передачу «Кинопанорама» и публиковал рецензии под псевдонимами Иван Даммов и Давид Линченко. Юрий Гладильщиков был лауреатом премии «Золотой овен».