Астроном сообщила, что Луна в выходные не будет розовой

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Названия полнолуний года (Розовая, Бобровая, Заячья и др.), которые встречаются в интернете, относятся к фольклору и не имеют отношения к цвету спутника Земли. Так, в эти выходные Луна не будет розовой, сообщила ТАСС в День космонавтики астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
«Луна в эти выходные не будет розовой. Необычные названия полнолуний, встречающиеся в интернете, такие как Бобровая, Розовая, Осетровая, Заячья, Волчья Луна, имеют фольклорные корни. Коренные американцы дали названия всем полнолуниям года и записали в “Фермерский альманах”, который цитируют авторы таких публикаций, не понимая смысла и вводя читателей в заблуждение», — сказала ученый.
Астроном также напомнила, что измененный цвет Луна приобретает только во время полных лунных затмений, когда заходит в тень Земли и освещается лучами Солнца, которые прошли через атмосферу нашей планеты.
«В зависимости от состояния земной атмосферы она может быть разного цвета — от темно-коричневого, до светло-красного», — заключила Кошман.