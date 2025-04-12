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Астроном сообщила, что Луна в выходные не будет розовой

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман напомнила, что измененный цвет спутник Земли приобретает только во время полных лунных затмений.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Названия полнолуний года (Розовая, Бобровая, Заячья и др.), которые встречаются в интернете, относятся к фольклору и не имеют отношения к цвету спутника Земли. Так, в эти выходные Луна не будет розовой, сообщила ТАСС в День космонавтики астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

«Луна в эти выходные не будет розовой. Необычные названия полнолуний, встречающиеся в интернете, такие как Бобровая, Розовая, Осетровая, Заячья, Волчья Луна, имеют фольклорные корни. Коренные американцы дали названия всем полнолуниям года и записали в “Фермерский альманах”, который цитируют авторы таких публикаций, не понимая смысла и вводя читателей в заблуждение», — сказала ученый.

Астроном также напомнила, что измененный цвет Луна приобретает только во время полных лунных затмений, когда заходит в тень Земли и освещается лучами Солнца, которые прошли через атмосферу нашей планеты.

«В зависимости от состояния земной атмосферы она может быть разного цвета — от темно-коричневого, до светло-красного», — заключила Кошман.