Астроном сообщила, что Луна в выходные не будет розовой

«Луна в эти выходные не будет розовой. Необычные названия полнолуний, встречающиеся в интернете, такие как Бобровая, Розовая, Осетровая, Заячья, Волчья Луна, имеют фольклорные корни. Коренные американцы дали названия всем полнолуниям года и записали в “Фермерский альманах”, который цитируют авторы таких публикаций, не понимая смысла и вводя читателей в заблуждение», — сказала ученый.