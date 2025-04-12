Эвакуированная жительница Суджи по имени Людмила поделилась, что солдаты Вооружённых сил Украины травили жителей города с помощью газа.
Женщина рассказала о действиях боевиков ВСУ врио губернатора Курской области Александру Хинштейну в ходе его визита в ПВО в Дмитриеве.
«Пускали газ, чтобы нас потравить. А мы вот все в слезах были, думаем: “Ну всё, мы пропали”. Все взялись: “Не плачьте, не плачьте”. И слава Богу, мы в тишине выстояли, а потом они уже уехали. Уехали-ушли, и нас ночью перевезли вот в этот интернат, и мы были в этом интернате», — сказала она, слова приводит пресс-служба правительства Курской области.
Ранее сообщалось, что СК РФ установил новые факты преступлений боевиков Вооружённых сил Украины в Суджанском районе Курской области.
В частности, в насалённом пункте Мартыновка солдаты ВСУ размещали военную технику в жилых секторах, специально поджигали дома, а также занимались мародёрством.