Жительница Суджи: боевики ВСУ травили мирных жителей газом

«Пускали газ, чтобы нас потравить. А мы вот все в слезах были, думаем: “Ну всё, мы пропали”. Все взялись: “Не плачьте, не плачьте”. И слава Богу, мы в тишине выстояли, а потом они уже уехали. Уехали-ушли, и нас ночью перевезли вот в этот интернат, и мы были в этом интернате», — сказала она, слова приводит пресс-служба правительства Курской области.