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Жительница Суджи: боевики ВСУ травили мирных жителей газом

Женщина рассказала о действиях боевиков ВСУ Александру Хинштейну.

Источник: Аргументы и факты

Эвакуированная жительница Суджи по имени Людмила поделилась, что солдаты Вооружённых сил Украины травили жителей города с помощью газа.

Женщина рассказала о действиях боевиков ВСУ врио губернатора Курской области Александру Хинштейну в ходе его визита в ПВО в Дмитриеве.

«Пускали газ, чтобы нас потравить. А мы вот все в слезах были, думаем: “Ну всё, мы пропали”. Все взялись: “Не плачьте, не плачьте”. И слава Богу, мы в тишине выстояли, а потом они уже уехали. Уехали-ушли, и нас ночью перевезли вот в этот интернат, и мы были в этом интернате», — сказала она, слова приводит пресс-служба правительства Курской области.

Ранее сообщалось, что СК РФ установил новые факты преступлений боевиков Вооружённых сил Украины в Суджанском районе Курской области.

В частности, в насалённом пункте Мартыновка солдаты ВСУ размещали военную технику в жилых секторах, специально поджигали дома, а также занимались мародёрством.