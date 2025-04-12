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Арт-объект в виде трубы, по которой бойцы РФ вошли в Суджу, установили в Курске

Фрагмент трубы длиной в метр, размещенный на черном пьедестале, поставили в Курске.

Источник: Комсомольская правда

Российские солдаты продемонстрировали силу духа и бесстрашее в ходе операции «Поток». Бойцы ползли по газовой трубе до захваченной боевиками ВСУ Суджи. В Курске солдат встретили, как героев. Там же, в областном центре, на днях установили памятник в виде той самой трубы.

Объект расположили на Театральной площади, которая считается знаковой частью города. Сам памятник представляет собой фрагмент трубы, ее длина — примерно метр. Объект разместили на черном пьедестале.

Об операции «Поток» стало известно уже после ее завершения. Российским военным удалось освободить более 10 населенных пунктов у Суджи. Солдаты неожиданно нагрянули в тыл врага и заставили боевиков ВСУ бежать или сдаваться в плен. В ходе операции военные ВС России проползли по трубе порядка 15 километров, подробно пишет KP.RU.