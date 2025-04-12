Арт-объект в виде трубы, по которой бойцы РФ вошли в Суджу, установили в Курске

Российские солдаты продемонстрировали силу духа и бесстрашее в ходе операции «Поток». Бойцы ползли по газовой трубе до захваченной боевиками ВСУ Суджи. В Курске солдат встретили, как героев. Там же, в областном центре, на днях установили памятник в виде той самой трубы.