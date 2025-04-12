Психолог Яушева рассказала, каких партнеров чаще всего выбирают абьюзеры

Абьюзеры интуитивно выбирают партнеров с выраженной потребностью во внимании, поддержке и одобрении. Об этом aif.ru рассказала клинический психолог Дарья Яушева.
«Жертвами токсичных отношений чаще всего становятся люди, у которых присутствует заниженная самооценка, страх покинутости, а также привычка к самопожертвованию», — отметила эксперт.
Такие уязвимости часто формируются еще в детстве — в семьях, где присутствовали эмоциональная нестабильность, пренебрежение, психологическое насилие или излишняя критика.
«Это не означает, что жертвы абьюзивных партнеров в чем-то виноваты. У них есть внутренние конфликты, сформированные травмирующим опытом. Часто это эмпатичные люди, склонные “спасать” партнера, при этом не верящие, что имеют право на личные границы», — добавила Дарья Яушева.
Она также подчеркнула, что такие люди часто влюбляются не в реальные действия, а в обещания. Это делает их особенно уязвимыми для манипуляций.
«Абьюзеров привлекают терпимость, неуверенность, внушаемость и склонность к самопожертвованию. Людьми с такими чертами проще манипулировать, контролировать их и обесценивать», — заключила собеседница aif.ru.
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