Психолог Яушева рассказала, каких партнеров чаще всего выбирают абьюзеры

«Это не означает, что жертвы абьюзивных партнеров в чем-то виноваты. У них есть внутренние конфликты, сформированные травмирующим опытом. Часто это эмпатичные люди, склонные “спасать” партнера, при этом не верящие, что имеют право на личные границы», — добавила Дарья Яушева.