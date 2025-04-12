В МВД назвали правила оформления загранпаспорта нового образца для детей: что нужно для получения документа

Теперь, чтобы получить загранпаспорт нового образца, недостаточно предоставить лишь документ, удостоверяющий личность, и фотографии. Так, дети с 12 лет должны дополнительно сдать отпечатки пальцев. Без них получить документ нового образца не удастся, рассказали ТАСС в МВД России.