В МВД назвали правила оформления загранпаспорта нового образца для детей: что нужно для получения документа

Теперь, чтобы получить загранпаспорт нового образца, недостаточно предоставить лишь документ, удостоверяющий личность, и фотографии. Так, дети с 12 лет должны дополнительно сдать отпечатки пальцев. Без них получить документ нового образца не удастся, рассказали ТАСС в МВД России.
При оформлении загранпаспорта старого типа можно обойтись и без сканирования отпечатков. Достаточно предоставить фотографии ребенка. Снимки должны быть распечатаны на матовой фотобумаге, уточнили в министерстве. Также отмечается, что при необходимости биометрического загранпаспорта присутствие ребенка на оформлении документа обязательно.
«Для этого документа требуется биометрическая фотография, которая делается на специальном оборудовании», — подчеркнули в МВД РФ.
В Госдуме, между тем, продолжают борьбу с нелегальными мигрантами, работающими в сфере обслуживания. Депутаты предложили позволить россиянам, пользующимся такси, отказываться от водителей-иностранцев.