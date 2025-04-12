Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет

Кинокритик Юрий Гладильщиков скончался на 64-м году жизни, сообщила его дочь Анастасия Гладильщикова в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что отец ушел из жизни 7 апреля, однако семья решила сообщить об этом только спустя несколько дней.
Анастасия пояснила, что Юрий Гладильщиков не хотел, чтобы на его похороны приглашали кого-либо, и поэтому информация о его смерти была опубликована только сейчас.
Юрий Гладильщиков работал корреспондентом в таких изданиях, как «Советская Россия», «Литературная газета», «Сегодня», а также в журнале «Итоги». Он вел известную телепередачу «Кинопанорама» и писал для «Известий», «Огонька» и других СМИ.
Ранее стало известно, что на 95-м году жизни скончался режиссёр Тед Котчефф.