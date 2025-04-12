В МВД РФ раскрыли, как детям до 12 лет получить загранпаспорт

В 2024 году Россия вошла в десятку стран с самыми дешевыми загранпаспортами. Рейтинг был составлен на основе величины госпошлины, которую нужно уплатить взрослому за изготовление загранпаспорта сроком действия в 10 лет, пишет «Национальная служба новостей».