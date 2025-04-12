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В МВД РФ раскрыли, как детям до 12 лет получить загранпаспорт

Дети, достигшие 12 лет, должны сдать отпечатки пальцев, чтобы получить загранпаспорт нового образца. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России.

Родителям следует знать новые правила при оформлении загранпаспортов на детей.

Дети, достигшие 12 лет, должны сдать отпечатки пальцев, чтобы получить загранпаспорт нового образца. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России.

«Для получения загранпаспорта нового образца, достигшие 12-летнего возраста дети, должны пройти сканирование отпечатков пальцев», — заявили в управлении МВД.

Ведомство подчеркивает, что дети должны лично присутствовать при оформлении биометрических паспортов. Данное фотографирование производится на специализированном оборудовании непосредственно в подразделении МВД. Если семья предпочитает оформить документ старого образца, необходимо предоставить три фотоснимка ребенка на матовой фотобумаге.

В 2024 году Россия вошла в десятку стран с самыми дешевыми загранпаспортами. Рейтинг был составлен на основе величины госпошлины, которую нужно уплатить взрослому за изготовление загранпаспорта сроком действия в 10 лет, пишет «Национальная служба новостей».