Белоруссия вводит лицензирование экспорта зерна на полгода

Правительство Беларуссии ввело временную систему лицензирования экспорта зерновых культур (включая пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, тритикале и другие злаки) и семян рапса, о чем свидетельствует подписанное премьер-министром Александром Турчиным постановление Совета Министров, опубликованное на официальном правовом портале страны.
«Установить, что по разовым лицензиям осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров согласно приложению, происходящих с территории республики», — следует из текста документа.
Подписанное постановление белорусского правительства начнет действовать с 14 апреля 2025 года, сохраняя силу в течение полугода.
Уточняется, что нововведение не распространяется на три категории товаров: международную гуманитарную помощь, судовые/бортовые припасы, а также грузы, следующий транзитом через Беларусь (при условии, что пункты отправления и назначения находятся за пределами страны).
Ранее Белоруссия продлевала лицензирование экспорта зерна 8 октября 2024 года.