Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times: Келлог предложил разделить Украину как послевоенный Берлин

В публикации сказано, что ВС Франции и Британии могут контролировать запад Украины, а ВС РФ — «территории на востоке».

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кит Келлог выступил с инициативой, согласно которой Украину следует «разделить как послевоенный Берлин», утверждается в публикации британского издания The Times.

Газета пишет о высказывании Келлога о будущем Украины. В материале сказано, что, по мнению Келлога, ВС Франции и Британии могли бы контролировать западные территории Украины, а ВС РФ — «территории на востоке».

При этом «между ними будут украинские силы», а также «демилитаризованная зона».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что независимая Украина перестанет существовать. По его словам, появятся три новых округа Российской Федерации: Новороссийский, Приднепровский и Прикарпатский округа.