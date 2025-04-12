The Times: Келлог предложил разделить Украину как послевоенный Берлин

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кит Келлог выступил с инициативой, согласно которой Украину следует «разделить как послевоенный Берлин», утверждается в публикации британского издания The Times.
Газета пишет о высказывании Келлога о будущем Украины. В материале сказано, что, по мнению Келлога, ВС Франции и Британии могли бы контролировать западные территории Украины, а ВС РФ — «территории на востоке».
При этом «между ними будут украинские силы», а также «демилитаризованная зона».
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что независимая Украина перестанет существовать. По его словам, появятся три новых округа Российской Федерации: Новороссийский, Приднепровский и Прикарпатский округа.