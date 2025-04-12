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Украинский министр Сметанин заявил о попытках Киева создать аналог ЗРК Patriot

По словам Сметанина, Украина ведет диалог с Западом о деталях производства ЗРК Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Киев разрабатывает проект, направленный на создание аналога зенитных ракетных комплексов типа Patriot. Сейчас Украина получает такие системы ПВО от западных союзников. Однако Киев уже начал диалог с иностранными партнерами о производстве соответствующих ракетных установок, сообщил местный министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, пишет РБК-Украина.

Он уточнил, что представители Министерства обороны провели ряд переговоров с производителями аналоговых комплексов ПВО. Отмечается, что все разработчики — партнеры американцев.

«Пока аналогов на территории Украины ракетным комплексам ПВО Patriot нет, но наша оборонка имеет соответствующий проект, и мы над ним работаем», — заявил Герман Сметанин.

Решение о создании аналога может быть связано с ограниченными поставками соответствующих ЗРК. Германия, например, готова предоставить прежний объем установок Patriot только в 2027 году.