Украинский министр Сметанин заявил о попытках Киева создать аналог ЗРК Patriot

Киев разрабатывает проект, направленный на создание аналога зенитных ракетных комплексов типа Patriot. Сейчас Украина получает такие системы ПВО от западных союзников. Однако Киев уже начал диалог с иностранными партнерами о производстве соответствующих ракетных установок, сообщил местный министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, пишет РБК-Украина.
Он уточнил, что представители Министерства обороны провели ряд переговоров с производителями аналоговых комплексов ПВО. Отмечается, что все разработчики — партнеры американцев.
«Пока аналогов на территории Украины ракетным комплексам ПВО Patriot нет, но наша оборонка имеет соответствующий проект, и мы над ним работаем», — заявил Герман Сметанин.
Решение о создании аналога может быть связано с ограниченными поставками соответствующих ЗРК. Германия, например, готова предоставить прежний объем установок Patriot только в 2027 году.