Украинский министр Сметанин заявил о попытках Киева создать аналог ЗРК Patriot

Киев разрабатывает проект, направленный на создание аналога зенитных ракетных комплексов типа Patriot. Сейчас Украина получает такие системы ПВО от западных союзников. Однако Киев уже начал диалог с иностранными партнерами о производстве соответствующих ракетных установок, сообщил местный министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, пишет РБК-Украина.