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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные

Вильфанд: в субботу в Москве сохранится холодная погода, в воскресенье потеплеет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Холод, принесший снегопад в московский регион, сохранится в столице в субботу, в воскресенье температура начнет повышаться до 9 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодный воздух, который зашел к нам с севера, еще будет действовать в течение субботы. Температура будет примерно на 3 градуса ниже нормы, ночные температуры в Москве будут от минус 1 до минус 3, дневные температуры — 1−6 градусов тепла. В воскресенье ночью примерно такая же погода, а днем уже начнется повышение — 5−8 в Москве, по области — до 9 градусов», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что при этом в воскресенье температура в Москве будет еще на 2 градуса ниже нормы.