Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные

«Холодный воздух, который зашел к нам с севера, еще будет действовать в течение субботы. Температура будет примерно на 3 градуса ниже нормы, ночные температуры в Москве будут от минус 1 до минус 3, дневные температуры — 1−6 градусов тепла. В воскресенье ночью примерно такая же погода, а днем уже начнется повышение — 5−8 в Москве, по области — до 9 градусов», — сказал Вильфанд.