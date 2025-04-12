В Барнаульском зоопарке родились четыре бенгальских тигрёнка

Глаза у тигрят ещё не открылись, пока они ориентируются исключительно на слух и запах. Зрение у них появится через неделю или две после рождения. Отметим, что в дикой природе белые бенгальские тигры встречаются крайне редко и считаются исчезающим видом — их численность в мире составляет от 2,5 до 3 тысяч.