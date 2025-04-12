Путин и Трамп заменят Украину самым большим проектом в истории

— Здесь неважно, что именно и какая сторона вложит в марсианский проект, потому что его смысл — стать вишенкой на договоренностях между Россией и США. Дмитриев выступает в роли переговорщика со Штатами, с которыми у нас сейчас очень много проблем, нерешенных вопросов и накопившихся обид. Сейчас все уже признают, газета New York Times недавно даже писала, что Вашингтон ведет против нас войну руками Украины. Теперь нам нужен взаимовыгодный, бесконфликтный, красивый проект, то, что еще никто не делал.