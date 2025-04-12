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Баканов устроит кардинальную перестройку в «Роскосмосе»

Новому главе «Роскосмоса» Дмитрию Баканову придется полностью перестроить работу госкорпорации. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Совета по внешней и оборонной политике, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин.

Дмитрию Баканову придется полностью перестраивать работу «Роскосмоса», считает член СВОП Андрей Ионин.

Новому главе «Роскосмоса» Дмитрию Баканову придется полностью перестроить работу госкорпорации. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Совета по внешней и оборонной политике, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин.

«Прошлая история российской, да и мировой, космонавтики заканчивается — наступает новый этап. Действительно требуется перестройка буквально всего, чем занималась госкорпорация. “Роскосмос” ждет эпоха смысловых перемен, из которых появятся потребности в новых кадрах, структуре, технологиях и предприятиях», — сказал собеседник URA.RU.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин предложил США заключить новую сделку с Россией.

По его словам, на Баканова выпали сразу три больших изменения в космонавтике. Так, ближний космос становится пространством, где все большую роль играют частные компании. Вторая важная задача — программы в дальнем космосе. Они включают освоение Луны и Марса, причем вместе с американцами, поэтому налаживание еще более плотных международных контактов — третий приоритет, резюмировал Ионин.