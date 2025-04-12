Баканов устроит кардинальную перестройку в «Роскосмосе»

По его словам, на Баканова выпали сразу три больших изменения в космонавтике. Так, ближний космос становится пространством, где все большую роль играют частные компании. Вторая важная задача — программы в дальнем космосе. Они включают освоение Луны и Марса, причем вместе с американцами, поэтому налаживание еще более плотных международных контактов — третий приоритет, резюмировал Ионин.