Овечкин заявил, что Путин не звонил ему после того, как он установил рекорд

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал поздравление от президента России Владимира Путина в связи с установлением рекорда по количеству заброшенных снайперских шайб в истории НХЛ.
Спортивное признание было сделано в ходе шоу «Великая погоня», доступном в социальной сети «ВКонтакте».
Овечкин отметил, что Владимир Путин не связывался с ним лично. Хоккеист также признался, что не задумывался о том, что сказал бы президенту при встрече, добавив, что единственное, что он бы сделал, это пожал руку и поблагодарил за поздравление.
6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). Спортсмен отметил, что гордится быть русским человеком.
После достижения Овечкина на официальном сайте Кремля была размещена поздравительная телеграмма от президента, в которой подчеркивалось, что это событие стало важным достижением не только для хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков России и всего мира.
Ранее сообщалось, что в России могут установить скульптуру российского хоккеиста Александра Овечкина.