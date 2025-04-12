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Келлог: The Times исказила слова о «разделе Украины»

Келлог уточнил, что говорил о силах, которые бы поддерживали «суверенитет» Украины.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кит Келлог обвинил британское издание The Times в искажении его заявления о зонах контроля на украинской территории.

Он заявил, что не имел в виду «раздел» Украины. Келлог уточнил, что говорил о силах, которые бы поддерживали «суверенитет» страны.

«Статья The Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины», — написал он, заявление обнародовано в соцсети X*.

Напомним, газета The Times обнародовала материал, в котором сказано, что Келлог предложил разделить Украину как «послевоенный Берлин».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.