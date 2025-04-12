Келлог: The Times исказила слова о «разделе Украины»

«Статья The Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины», — написал он, заявление обнародовано в соцсети X*.