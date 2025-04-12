Умер режиссер «Рэмбо: первая кровь» Тед Котчефф

Фильм «Рэмбо: первая кровь», показывающий столкновение государства и прав личности, был снят в 1982 году. Фильм с Сильвестром Сталлоне в главной роли собрал $160,3 млн по всему миру при бюджете в $15 млн. В съемках продолжений картин о похождениях ветерана войны во Вьетнаме Котчефф уже не участвовал. Он занимался другими проектами. Его последняя киноработа — «Семья напрокат» — вышла в 1997 году.