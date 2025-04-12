Силовики устроили облаву на столичный клуб Mono

Ранее URA.RU сообщало, что в московском фитнес-клубе Spirit Fitness прошла облава с участием силовиков и военкомата. Сотрудники уложили клиентов на пол, проверили документы и разделили их по этническому признаку. Тех, у кого не было паспорта или отметки о воинской обязанности, задержали для проверки и выдали повестки. Администрация клуба и военкомат отказались комментировать ситуацию, но подтвердили, что подобные рейды проводятся в разных местах.