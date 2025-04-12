Кандидат в президенты Польши Холовня призвал избрать его как меньшее зло

«Я хочу быть президентом Польши, которая не боится войны. Я слышу, как вы ее боитесь… Я хочу быть президентом мира в ваших сердцах, в ваших домах, а также в ваших кошельках. В первом туре голосуйте сердцем, а во втором — за меньшее зло», — сказал Шимон Холовня.