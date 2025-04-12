В мае 2025 года в Польше состоятся президентские выборы. Первый раунд пройдет 18 мая. Один из кандидатов на президентский пост — Шимон Холовня. Политик выступил на предвыборных дебатах и обратился к избирателям с призывом голосовать за «меньшее зло», имея в виду себя.
Из речи кандидата можно также выделить призыв к полякам не бояться войны. Он заявил, что станет президентом мира и посоветовал голосовать сердцем.
«Я хочу быть президентом Польши, которая не боится войны. Я слышу, как вы ее боитесь… Я хочу быть президентом мира в ваших сердцах, в ваших домах, а также в ваших кошельках. В первом туре голосуйте сердцем, а во втором — за меньшее зло», — сказал Шимон Холовня.
Чиновники из Европы могут попытаться убрать одного из ведущих кандидатов в президенты Польши Славомира Менцена. Такой расклад возможен с учетом недавних судебных разбирательств с независимыми кандидатами в Румынии и Франции.