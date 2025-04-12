Reuters: США планируют контролировать трубопровод «Газпрома» на Украине

Разработанный США проект соглашения о украинских минеральных ресурсах включает положение о передаче под управление американской государственной корпорации газотранспортной инфраструктуры «Газпрома», расположенной на украинской территории и предназначенной для поставок в Европу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.