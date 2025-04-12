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Reuters: США планируют контролировать трубопровод «Газпрома» на Украине

В американском Минфине уточнили, что консультации носят «технический характер».

Источник: Комсомольская правда

Разработанный США проект соглашения о украинских минеральных ресурсах включает положение о передаче под управление американской государственной корпорации газотранспортной инфраструктуры «Газпрома», расположенной на украинской территории и предназначенной для поставок в Европу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно источникам агентства, переговоры по проекту соглашения прошли в Вашингтоне 11 апреля в крайне напряженной атмосфере, при этом эксперты агентства оценивают вероятность достижения компромисса как крайне низкую.

«Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», — рассказал собеседник.

При этом в американском Минфине уточнили, что консультации носят «технический характер по своей сути».

Ранее New York Times писал, что в обновленной версии соглашения по редкоземельным металлам между США и Украиной нет информации о гарантиях безопасности для Киева.