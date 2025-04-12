США накрыл икорный бум: стоимость деликатеса опустилась до рекордно низких отметок

Китайская икра завоевала рынок изысканной американской кухни. Ее подают со всем, украшая блюда и делая их визуально дороже. Однако сама икра в США стоит копейки. Ее закупают в Китае по рекордно низким ценам, сообщает Bloomberg.
Деликатес становится всё дешевле с каждым годом. Так, в 2020 году американцы могли купить килограмм импортной икры за 240 долларов. Для сравнения, в 2014 году он стоил почти в два раза дороже — 440 долларов.
Сейчас, по словам представителя американского ресторана Caviar Russe, в США наблюдается «икорный бум». Его спровоцировал поток произведенной в Китае икры, которую можно приобрести за скромную цену. Совладелица американской фермы Marshallberg Farm Лианн Вон отметила одно из главных заблуждений. По ее словам, люди всё ещё считают, что икра — дорогой продукт.
Москвичи в феврале 2025 года могли купить икру за 8100 рублей за килограмм. Закупочная цена на деликатес составляла от 4500 рублей за килограмм. Стоимость зависит от сорта икры.