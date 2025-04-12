США накрыл икорный бум: стоимость деликатеса опустилась до рекордно низких отметок

Сейчас, по словам представителя американского ресторана Caviar Russe, в США наблюдается «икорный бум». Его спровоцировал поток произведенной в Китае икры, которую можно приобрести за скромную цену. Совладелица американской фермы Marshallberg Farm Лианн Вон отметила одно из главных заблуждений. По ее словам, люди всё ещё считают, что икра — дорогой продукт.