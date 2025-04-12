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Каллас признала провал переговоров «коалиции желающих» по Украине

Страны «коалиции» придерживаются разных точек зрения.

Источник: Аргументы и факты

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что встреча государств Европейского союза и Североатлантического альянса в формате «коалиции желающих» не дала никах результатов.

Признание прозвучало в ходе беседы с журналистами, которые задали вопрос о том, «пролила ли встреча свет» на стратегию реализации урегулирования.

«Нет», — ответила Каллас.

При этом она отметила, что страны «коалиции» придерживаются разных точек зрения, а обсуждения «продолжаются».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что тема отправки военных на Украину «совершенно отклонилась от курса», а также назвал это обсуждение символической дискуссией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал перетерпеть Каллас на посту главы дипломатии ЕС в ответ на её высказывание о том, что государствам Центральной Азии следует потерпеть антироссийские санкции.