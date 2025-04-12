«Динамо Махачкала» уехало без вратаря Магомедова после матча со «Спартаком»

На опубликованных кадрах видно, как голкипер Тимур Магомедов пытается догнать уже отъезжающий клубный автобус, за ним устремляются и болельщики. По данным источника, догнать транспорт футболисту не удалось — ему пришлось покидать арену на микроавтобусе вместе с капитаном команды Идаром Шумаховым.