Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Динамо Махачкала» уехало без вратаря Магомедова после матча со «Спартаком»

Магомедов не смог догнать транспортное средство и уедет с площадки вместе с капитаном команды.

Источник: Аргументы и факты

После победы махачкалинского «Динамо» над московским «Спартаком» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги произошёл курьёзный инцидент — команда покинула стадион, забыв своего вратаря. Об этом сообщил «Матч ТВ» в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как голкипер Тимур Магомедов пытается догнать уже отъезжающий клубный автобус, за ним устремляются и болельщики. По данным источника, догнать транспорт футболисту не удалось — ему пришлось покидать арену на микроавтобусе вместе с капитаном команды Идаром Шумаховым.

Отмечается, что в этой игре, прошедшей 11 апреля, «Динамо» одержало выездную победу со счётом 2:1, а Магомедов был признан лучшим игроком матча.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой сообщил, что не планирует занимать должность во Второй лиге.