«Динамо Махачкала» уехало без вратаря Магомедова после матча со «Спартаком»

На опубликованных кадрах видно, как голкипер Тимур Магомедов пытается догнать уже отъезжающий клубный автобус, за ним устремляются и болельщики. По данным источника, догнать транспорт футболисту не удалось — ему пришлось покидать арену на микроавтобусе вместе с капитаном команды Идаром Шумаховым.
Отмечается, что в этой игре, прошедшей 11 апреля, «Динамо» одержало выездную победу со счётом 2:1, а Магомедов был признан лучшим игроком матча.
Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой сообщил, что не планирует занимать должность во Второй лиге.