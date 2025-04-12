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В Минобрнауки рассказали о переходе на новую систему высшего образования

Минобрнауки: переход на новую систему высшего образования не затронет ЕГЭ.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Переход на новую систему высшего образования не затронет ЕГЭ, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

«Нет, (на ЕГЭ. — Прим. ред.) это никак не отразится», — сказал он.

Могилевский добавил, что переход на обновленную систему не затронет и квоты в университетах.

«Что касается квот, то квоты выделяются на получение высшего образования в России для иностранцев. Это останется, но мы будем продолжать совершенствовать систему квот, чтобы повышать качество отбора и, соответственно, качество подготовки иностранных студентов», — сказал замминистра.

Российские вузы начнут переход на обновленную систему высшего образования в 2026 году, к этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.

Сейчас реализуется указ президента о совершенствовании национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).

Студенты этих заведений получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.