В Минобрнауки рассказали о переходе на новую систему высшего образования

«Что касается квот, то квоты выделяются на получение высшего образования в России для иностранцев. Это останется, но мы будем продолжать совершенствовать систему квот, чтобы повышать качество отбора и, соответственно, качество подготовки иностранных студентов», — сказал замминистра.