Британку задержали за то, что она отобрала iPad у своих детей: На мать донесли дочери

Ещё раз: женщина отобрала у дочерей планшеты, так как те слишком долго в них сидели и не делали уроки, отказывались от нормальной учёбы и иных развлечений. За это девочки пожаловались на мать в полицию, и та моментально отрядила для задержания «злостной нарушительницы порядка» два экипажа. При этом в доме у Браун провели обыск, а с её 80-летней матерью, бабушкой девочек, и вовсе общались так, будто она кого-то убила.