Британку задержали за то, что она отобрала iPad у своих детей: На мать донесли дочери

В Великобритании произошёл очередной случай абсурдной «новой морали», который поддержали на государственном уровне. 50-летняя учительница истории Ванесса Браун провела семь часов под арестом, так как её обвинили в… краже. У собственных детей. Которые пожаловались в полицию на маму за то, что оно отобрала у них планшеты.
«Они смогли отправить полицейскую машину в школу, где учатся мои дети, они смогли отправить ещё одну или две полицейские машины, чтобы арестовать меня. Я знаю, что люди сообщают о кражах, нападениях и очень жестоких преступлениях в нашем районе и за его пределами, но они не получают ответа в течение нескольких дней», — цитирует Daily Mail Ванессу Браун.
Ещё раз: женщина отобрала у дочерей планшеты, так как те слишком долго в них сидели и не делали уроки, отказывались от нормальной учёбы и иных развлечений. За это девочки пожаловались на мать в полицию, и та моментально отрядила для задержания «злостной нарушительницы порядка» два экипажа. При этом в доме у Браун провели обыск, а с её 80-летней матерью, бабушкой девочек, и вовсе общались так, будто она кого-то убила.
В итоге полиция признала свою ошибку и отпустила Браун, но официальных извинений учительница пока так и не получила, как и компенсации за то, что 12 часов провела на допросе, а её дом перевернули вверх дном.
Ранее KP.RU сообщил, что Британия и Франция заняты перебрасыванием мигрантами, так как отказываются что-либо менять в миграционной политике.