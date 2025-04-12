Ученые объяснили, чем вредно ночное освещение для работы мозга

Многие привыкли спать с ночником, не закрывать шторы или засыпать под свет от телевизора и гаджетов. Но новое исследование показало: даже такой, казалось бы, безобидный свет может со временем сыграть злую шутку с нашим мозгом.
— Наружная реклама, бьющая в окно из-за незадернутой шторы, или свет, который горит внутри помещения (энергосберегающие лампочки, ночники, свет от гаджетов) — все это действительно является фактором риска развития болезни Альцгеймера, — объяснил KP.RU директор Института мозга Научного центра неврологии, академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Иллариошкин.
У людей младше 65 лет ночное освещение оказалось даже более опасным, чем лишний вес, алкоголь или диабет. Именно «световое загрязнение» стало одним из ведущих факторов риска болезни Альцгеймера.
Дело в том, что полноценный отдых и восстановление мозга возможны только в темноте. Свет мешает правильно выстроить цикл сна и бодрствования, усиливает стресс, нарушает работу системы очищения мозга от токсинов и тормозит обновление нервных клеток. А это — прямая дорога к возрастным изменениям и ухудшению памяти.