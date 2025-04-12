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В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

В Пенсильвании задержан житель США Монпер за попытку убить Трампа.

Источник: Комсомольская правда

ФБР арестовало американского жителя Шона Монпера из города Батлер (штат Пенсильвания) за высказывания с угрозами убийства в адрес президента США Дональда Трампа и ряда государственных должностных лиц. Об этом сообщает Министерство юстиции Соединенных Штатов.

В ходе расследования ФБР установило, что 32-летний Шон Монпер с 15 января по 5 апреля размещал на YouTube угрозы в адрес Трампа и главы DOGE Илона Маска, а также сотрудников ICE и всех назначенных Трампом глав федеральных агентств.

Согласно материалам дела, сразу после инаугурации 20 января подозреваемый приобрел огнестрельное оружие, а в марте в открытом комментарии заявил о планах совершения массового расстрела.

Уточняется, что Монпер был арестован 9 апреля и обвинен по четырем статьям.

Накануне KP.RU писал, что американец Райан Уэсли Рут планировал расправу над Трампом вместе с украинскими кураторами. Ранее Рут был задержан за попытку убить тогда еще экс-президента Трампа в сентябре 2024 года.