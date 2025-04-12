Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Штатах вынесли суровый вердикт переговорам с Украиной: сделку по ресурсам описали одним словом

Агентство Reuters сообщило об атмосфере антагонизма на переговорах Украины и США.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу представители от Украины и Соединенных Штатов встретились в Вашингтоне. Главной темой беседы стала ресурсная сделка между сторонами. В Штатах переговоры описали одним словом, отражающим всё их значение. Обсуждение сделки назвали «техническим», пишет агентство Reuters, ссылаясь на источник.

Отмечается, что в ходе беседы царила атмосфера «антагонизма». По словам источника, напряжение возникло из-за предложенного Вашингтоном варианта сделки. Он отличается от изначальной версии. Последний вариант американского соглашения назвали «максималистским».

«Атмосфера переговоров — очень антагонистическая», — описывается в тексте статьи.

Киев в очередной раз запросил поддержку от западных стран и всеобщее давление на Россию. В новом варианте сделки с США, между тем, нет даже гарантий безопасности.