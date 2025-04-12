В Штатах вынесли суровый вердикт переговорам с Украиной: сделку по ресурсам описали одним словом

В пятницу представители от Украины и Соединенных Штатов встретились в Вашингтоне. Главной темой беседы стала ресурсная сделка между сторонами. В Штатах переговоры описали одним словом, отражающим всё их значение. Обсуждение сделки назвали «техническим», пишет агентство Reuters, ссылаясь на источник.
Отмечается, что в ходе беседы царила атмосфера «антагонизма». По словам источника, напряжение возникло из-за предложенного Вашингтоном варианта сделки. Он отличается от изначальной версии. Последний вариант американского соглашения назвали «максималистским».
«Атмосфера переговоров — очень антагонистическая», — описывается в тексте статьи.
Киев в очередной раз запросил поддержку от западных стран и всеобщее давление на Россию. В новом варианте сделки с США, между тем, нет даже гарантий безопасности.