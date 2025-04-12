Врач рассказала, можно ли пить воду ночью

Тем не менее терапевт порекомендовала за один-два часа до сна ограничить объем выпитой жидкости до 100−200 миллилитров, чтобы не провоцировать никтурию, или ночные походы в туалет. А если ночью будит жажда можно сделать один-два глотка воды комнатной температуры, заключила собеседница агентства.