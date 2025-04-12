Роспотребнадзор фиксирует случаи присасывания клещей в парках Москвы

С начала 2025 года провели 22 199 вакцинаций. Полный курс прививок прошли 8 013 человек, что на 2 300 больше, чем в прошлом году. Из них 2 429 детей, что на 339 больше по сравнению с 2024 годом, добавили в пресс-службе. По данным Роспотребнадзора, на 15-й неделе 2025 года исследовали 274 клеща. Только десять из них оказались инфицированы боррелиями.