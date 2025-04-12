Водителей предупредили о мошенничестве с зимними шинами

Особенно стоит насторожиться тем, кто покупает шины в онлайн-магазинах. Есть пять пунктов, на которые стоит обратить внимание. Это сайт компании-продавца, отзывы о нем в открытых источниках, проверка актуальности бизнеса, правильная оплата с выдачей товарного чека с QR-кодом и сроки доставки шин.