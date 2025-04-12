Водителей предупредили о мошенничестве с зимними шинами

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В сезон массовой переобувки машин учащаются случаи мошенничества с продажей виртуальных шин за реальные деньги, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.
Особенно стоит насторожиться тем, кто покупает шины в онлайн-магазинах. Есть пять пунктов, на которые стоит обратить внимание. Это сайт компании-продавца, отзывы о нем в открытых источниках, проверка актуальности бизнеса, правильная оплата с выдачей товарного чека с QR-кодом и сроки доставки шин.
При соблюдении этих пяти простых пунктов вы сможете обезопасить себя при совершении покупок в интернете.
«В качестве шестого правила, стоит помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а условия покупки существенно отличающиеся от рыночных — серьезный повод задуматься о честности продавца», — подытожила Кудерко.