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Водителей предупредили о мошенничестве с зимними шинами

Адвокат Кудерко: в сезон массовой смены шин учащаются случаи мошенничества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В сезон массовой переобувки машин учащаются случаи мошенничества с продажей виртуальных шин за реальные деньги, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Особенно стоит насторожиться тем, кто покупает шины в онлайн-магазинах. Есть пять пунктов, на которые стоит обратить внимание. Это сайт компании-продавца, отзывы о нем в открытых источниках, проверка актуальности бизнеса, правильная оплата с выдачей товарного чека с QR-кодом и сроки доставки шин.

При соблюдении этих пяти простых пунктов вы сможете обезопасить себя при совершении покупок в интернете.

«В качестве шестого правила, стоит помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а условия покупки существенно отличающиеся от рыночных — серьезный повод задуматься о честности продавца», — подытожила Кудерко.