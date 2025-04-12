Астроном Кошман опровергла появление розовой Луны в выходные: вот почему

Ожидаемая в эти выходные луна не будет иметь розового оттенка, несмотря на свое народное название. Об этом рассказала астроном Людмила Кошман в беседе с ТАСС.
«Коренные американцы дали названия всем полнолуниям года и записали в “Фермерский альманах”, который цитируют авторы таких публикаций, не понимая смысла и вводя читателей в заблуждение», — пояснила Кошман.
Астроном добавила, что такие поэтичные названия как «Бобровая», «Розовая», «Осетровая», «Заячья» и «Волчья» Луна — это всего лишь традиционные народные обозначения, не имеющие отношения к реальному виду ночного светила.
Как отметила специалист, изменение лунного цвета возможно исключительно во время полных затмений, когда солнечный свет, преломляясь в земной атмосфере, достигает поверхности спутника.
Ранее KP.RU писал, что 13 апреля 2025 года в 03:22 московскому времени можно будет увидеть полнолуние в знаке Девы.