Синоптик рассказал о погоде в центральной России на следующей неделе

«В понедельник наконец-то мы приблизимся к своим нормальным значениям. Ночью все равно около ноля, а вот днем температура будет приближаться и переваливать через 11-градусную отметку в Москве, а на юге области — даже до 14 градусов», — сказал Вильфанд.