Синоптик рассказал о погоде в центральной России на следующей неделе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Майское тепло после снежной погоды придет в центр европейской части РФ на следующей неделе, к среде температура поднимется до 20 градусов, осадки не прогнозируются, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В начале этой недели на Москву обрушился мощный снегопад, снежный покров вырос до 10−15 сантиметров, по данным синоптиков, последний раз такое было 27 лет назад.
«В понедельник наконец-то мы приблизимся к своим нормальным значениям. Ночью все равно около ноля, а вот днем температура будет приближаться и переваливать через 11-градусную отметку в Москве, а на юге области — даже до 14 градусов», — сказал Вильфанд.
По его словам, со вторника в центре европейской части России начнется заметное повышение температуры до 13−18 градусов днем, погода будет солнечной.
«В среду, четверг и пятницу ночные температуры уже 5−10 градусов, а днем — 15−20. Такая температура характерна для четвертой пятидневки мая, то есть температура будет на 6 градусов выше нормы. Дождей при этом не ожидается», — сообщил метеоролог.