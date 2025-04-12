Как будут рассчитываться пени за неоплату услуг ЖКХ в 2026 году

Парламентарий также подчеркнул необходимо пересмотреть подходы к санкциям для тех, кто не платит в срок за потребляемые услуги ЖКХ. Потому что ни размер пеней, ни ключевая ставка ЦБ не оказывают существенного влияния на снижение уровня задолженности за коммунальные услуги.