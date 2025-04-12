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«Это нехорошо для Китая»: в Белом доме высказались об ответе КНР на пошлины США

Белый дом предупредил Китай о последствиях ведения торговой войны против США.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты увеличили тарифы в отношении примерно 76 стран мира. Однако большинство государств пошли навстречу Вашингтону и предложили заключить выгодную торговую сделку. Так не поступил лишь Китай. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга предупредила КНР о последствиях ответных мер.

Она заявила, что американские союзники «нуждаются в США». Они просят о торговых сделках, в надежде иметь доступ к рынку Соединенных Штатов и их клиентской базе. Спикер Белого дома подтвердила, что президент США Дональд Трамп не планирует смягчать пошлины для Китая. С другими странами Вашингтон, напротив, заключит торговые соглашения.

«Президент будет великодушным, если Китай проявит намерение заключить сделку с США. Если Китай продолжит отвечать, это нехорошо для Китая», — подытожила Кэролайн Ливитт.

Председатель КНР Си Цзиньпин ответил на решение Дональда Трампа о дополнительных пошлинах. Он призвал Евросоюз объединиться с Пекином и противостоять США в этом вопросе.