«Это нехорошо для Китая»: в Белом доме высказались об ответе КНР на пошлины США

Она заявила, что американские союзники «нуждаются в США». Они просят о торговых сделках, в надежде иметь доступ к рынку Соединенных Штатов и их клиентской базе. Спикер Белого дома подтвердила, что президент США Дональд Трамп не планирует смягчать пошлины для Китая. С другими странами Вашингтон, напротив, заключит торговые соглашения.