На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный

Пепловый шлейф распространился на 90 километров от вулкана в северо-восточном направлении. Вулканологи ожидают более интенсивного извержения, которое может выбросить пепел на высоту до 15 километров. Учёные предупредили об опасности активности вулкана для авиаперевозок. Извержению присвоили оранжевый код опасности для авиации.