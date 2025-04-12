Военным и сотрудникам некоторых органов власти в октябре повысят оклады: кого ждет рост зарплат осенью

С 1 октября 2025 года произойдет индексация заработных плат сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и некоторых представителей судебной системы России на 4,5 процента, сообщила Татьяна Голубева, старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС, в интервью РИА Новости. «Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году — Прим. ред.), запланированный на 1 октября 2025 года, — это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей — прим. URA.RU), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5 процента», — сказала Голубева.