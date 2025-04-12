Военным и сотрудникам некоторых органов власти в октябре повысят оклады: кого ждет рост зарплат осенью

Зарплаты сотрудников прокуратуры, судов и СК также вырастут с октября.
Согласно постановлению, принятому правительством Российской Федерации, с 1 октября текущего года предусмотрено повышение окладов для военнослужащих и работников некоторых государственных структур. Повышение заработной платы на 4,5% затронет как контрактников, так и призывников, а также сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, противопожарной службы и таможенных органов. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
Кабмин постановил повысить оклады военным и сотрудникам госслужб с 1 октября.
Военным в России поднимут зарплатыФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Кабмин РФ принял решение о повышении окладов военнослужащих и сотрудников некоторых государственных органов. Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации постановлению, с 1 октября 2025 года размеры окладов будут увеличены в 1,045 раза.
«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», — говорится в постановлении.
Кроме того, под изменения также попадают сотрудники принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и фельдъегерской связи. Увеличение окладов затронет множество сфер государственной службы, что подчеркивает стремление правительства улучшить финансовое положение работников этих категорий.
Кого еще ждет рост зарплат осенью.
Сотрудникам прокуратуры и СК тоже проиндексируют зарплатуФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
С 1 октября 2025 года произойдет индексация заработных плат сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и некоторых представителей судебной системы России на 4,5 процента, сообщила Татьяна Голубева, старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС, в интервью РИА Новости. «Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году — Прим. ред.), запланированный на 1 октября 2025 года, — это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей — прим. URA.RU), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5 процента», — сказала Голубева.
Голубева также добавила, что индексация зарплат будет проведена во всех регионах страны, с учетом как федеральных, так и региональных особенностей. Она подчеркнула, что процесс индексации заработных плат работников государственных органов и муниципальных учреждений регламентирован трудовым законодательством и соответствующими регулирующими документами.