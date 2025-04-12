Американские военные заметили НЛО, вылетающее из глубин океана

Американские моряки заявили, что видели неопознанные летающие объекты, по словам военнослужащих, НЛО «вылетали из глубин океана», пишет Daily Mail.
В публикации сказано, что НЛО заметили моряки ВМС Соединённых Штатов, которые служат на корабле USS Jackson.
Американские военные утверждают, что неустановленные объекты «синхронно» появились из-под воды в Тихом океане. Они рассказали, что это произошло у побережья штата Калифорния 15 февраля 2023 года.
«В тот момент, когда они улетели, я бросился на свой пост и посмотрел на радар, и они как раз пропали. Вот и всё, они просто улетели», — сказал оператор информационного поста военного корабля.
Моряк уточнил, что видел четыре неизвестных объекта.
Экс-аналитик Пентагона Марик фон Ренненкампфф утверждает, что в это время в воздухе не было ни одного американского воздушного судна. Он заявил, что провёл соответствующий анализ.
Кроме того, американские «уфологи» считают, что эти объекты «очень похожи» на те, которые были замечены в 2004 году неподалёку от авианосца USS Nimitz. Они напоминали по форме конфеты Tic Tac.
Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры с мерцающим НЛО в небе над ночным Киевом.