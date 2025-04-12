«Не дожил пару недель до 64 лет»: умер кинокритик Юрий Гладильщиков

10 апреля в возрасте 58 лет ушел из жизни Владимир Алферов, украинский актер кино и телевидения, режиссер и педагог. При этом причина смерти артиста осталась неизвестна. Уточняется, что Алферов умер еще 13 марта 2025 года. Наиболее известными его роли стали в сериалах «Спецотряд “Шторм”», «Черные кошки», «Гордиев», а также в фильме «Солнечный удар».