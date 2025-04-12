«Не дожил пару недель до 64 лет»: умер кинокритик Юрий Гладильщиков

На 64-м году жизни умер известный кинокритик, бывший обозреватель газеты «Известия» Юрий Гладильщиков. Об этом сообщила его дочь Анастасия Гладильщикова в Telegram-канале.
«Седьмого апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — рассказала дочь Гладильщикова.
Близкие покойного не стали раскрывать причину его кончины. Однако уточняется, что до своего 64-летия, которое должно было состояться 28 апреля, кинокритик не дожил всего несколько недель.
Юрий Гладильщиков родился в 1961 году в Краснодаре. Получив образование на журфаке МГУ (специализация «Театральная критика», 1983 г.), он с 1986 по 1991 год возглавлял художественный отдел «Литературной газеты». Параллельно работал ведущим программы «Кинопанорама».
Его публицистические материалы выходили в ведущих СМИ страны: от «Московского комсомольца» и «Ведомостей» до авторитетных изданий вроде Forbes, The New Times и «Русского Newsweek». Гладильщиков также сотрудничал с «Независимой газетой», «Московскими новостями» и журналом Playboy.
В 1993 году был удостоен профессиональной премии «Золотой овен».
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