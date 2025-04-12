Заморозки возвращаются: где в Казахстане похолодает 12 апреля

Астана — переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный 9−14, порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 24−26 тепла.
Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 24−26 тепла.
Шымкент — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северозападный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 30−32 тепла.
Актау — переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 15−17 тепла.
Актобе — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью заморозки 0−2 градуса, днем 10−12 тепла.
Атырау — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 13−15 тепла.
Жезказган — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 24−26 тепла.
Караганда — переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 24−26 тепла.
Кокшетау — переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный 9−14, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 17−19 тепла.
Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 24−26 тепла.
Костанай — облачно, ночью и утром осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северный 9−14, ночью порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 7−9 тепла.
Кызылорда — переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 25−27 тепла.
Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 26−28 тепла.
Петропавловск — переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный ночью 9−14 метров в секунду, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 9−11 тепла.
Семей — переменная облачность, без осадков. Днем пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный 5−10, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 25−27 тепла.
Талдыкорган — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 28−30 тепла.
Тараз — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 27−29 тепла.
Туркестан — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 32−34 тепла.
Уральск — переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 10−12 тепла.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5−10, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 24−26 тепла.