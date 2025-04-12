Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в 2025 году

Недавно в России были зарегистрированы случаи заболевания, вызванные предположительно новым и неидентифицированным вирусом. По сообщениям, у пациентов наблюдалось повышение температуры и появление кровавого кашля, при этом стандартные тесты на COVID-19 и грипп не выявляли наличие известных вирусов. Вместе с тем, медицинские специалисты не могли точно установить возбудитель данных симптомов. Однако Роспотребнадзор выступил с опровержением информации о распространении неизвестного вируса, подчеркнув, что эпидемиологическая обстановка остается под контролем.