Трамп допустил возможность введения для стран исключений из пошлин: но есть условие

Трамп подчеркнул, что американская сторона стремится к справедливым условиям, устанавливая тарифы. При этом, по его словам, у стран-партнеров есть несколько вариантов действий: они могут либо принять новые условия, либо начать переговоры, либо вовсе отказаться от сотрудничества, если посчитают установленные тарифы слишком высокими.