Трамп допустил возможность введения для стран исключений из пошлин: но есть условие

США не исключают возможности введения исключений из ответных таможенных пошлин для ряда стран. Однако подобное изменение не может быть ниже минимальных 10%. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью журналистам.
«Да, конечно, может быть пара исключений, но я бы сказал, что 10% — это минимальная планка», — сказал Трамп.
Он также отметил, что множество государств выражают заинтересованность в проведении переговоров с США о заключении торговых соглашений.
Трамп подчеркнул, что американская сторона стремится к справедливым условиям, устанавливая тарифы. При этом, по его словам, у стран-партнеров есть несколько вариантов действий: они могут либо принять новые условия, либо начать переговоры, либо вовсе отказаться от сотрудничества, если посчитают установленные тарифы слишком высокими.
Напомним, что ранее американский глава ввел пошлины на импорт для многих стран мира. При этом Россия не вошла в санкционный список.