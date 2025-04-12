Водителей предупредили об обмане с зимними шинами

«В качестве шестого правила, стоит помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а условия покупки существенно отличающиеся от рыночных — серьезный повод задуматься о честности продавца», — подытожила Кудерко. Она предложила обратить внимание на пять ключевых аспектов при покупке шин в интернете.