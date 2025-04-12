Водителей предупредили об обмане с зимними шинами

Услуги шиномонтажа подорожали на 15%
В период активной смены шин у автомобилистов нарастает риск столкнуться с мошенничеством при покупке шин через интернет. Об этом сообщила агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко, подчеркнув, что необычно низкая цена может быть признаком обмана.
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«В качестве шестого правила, стоит помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а условия покупки существенно отличающиеся от рыночных — серьезный повод задуматься о честности продавца», — подытожила Кудерко. Она предложила обратить внимание на пять ключевых аспектов при покупке шин в интернете.
Так, по ее словам, необходимо осуществлять проверку сайта продавца, читать отзывы, проверять подтверждение легитимности бизнеса, корректность процесса оплаты и условия доставки товара. Соблюдение этих мер предосторожности поможет потребителям избежать мошенничества и обеспечить безопасность своих покупок.
В России наблюдается повышение стоимости сезонной смены шин на 15%, заявил Алексей Шпикалов, директор по сервису и запчастям в автомобильной группе «Авилон». Он отметил, что причиной увеличения цен является рост заработной платы сотрудников сервисных станций.
Согласно российскому законодательству, водители могут производить замену шин с 1 марта, если среднесуточная температура воздуха достигает +5 градусов Цельсия и более. Кроме того, начиная с 1 сентября 2023 года вступило в силу новое правило, согласно которому за использование несезонных шин предусмотрен штраф в размере 500 рублей.