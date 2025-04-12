Курский мальчик восемь месяцев встречает военных, проезжающих мимо его дома.

«Важна ребятам его поддержка. Они подъезжают, у них такая улыбка на лице, без слов понятно. Им это действительно важно. Они говорят: “Он такую нам поддержку дает, просто не представляете”. Они проезжают, им (часто) некогда, просто покивали головой, но на обратном пути могут заехать. Они все благодарят, что он вот так стоит», — рассказала РИА Новости мама Сергея.