Росстат раскрыл, насколько выросли пенсии россиян в 2025 году

Средний размер назначенных пенсий в РФ в феврале составил 23 229 рублей.
Средний размер назначенных пенсий в России в феврале 2025 года достиг 23 229 рублей, что на 11,7% больше по сравнению с прошлым годом. По данным Росстата, в феврале 2024 года этот показатель составлял 20 800 рублей.
Повышение пенсий связано с индексацией и доиндексацией страховых выплат. С начала 2025 года Соцфонд проиндексировал страховые пенсии на 7,3%, а дополнительная доиндексация на уровне 9,5% была проведена в связи с тем, что инфляция в предыдущем году оказалась выше ожидаемой, проанализировал ТАСС.
Дополнительно, количество пенсионеров в России по состоянию на январь 2025 года незначительно увеличилось, достигнув отметки в 41,169 миллиона человек по сравнению с 41,075 миллионами в предыдущем году. Это увеличение численности отражает общие демографические изменения в стране и может влиять на пенсионное обеспечение.
К 2026 году ожидается, что средний размер пенсии в России составит 25 тысяч рублей. Такую информацию предоставила Наталья Орлова, доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета, в ходе беседы с агентством «Прайм». Она также отметила, что для некоторых категорий пенсионеров размер выплат может быть выше указанной суммы.