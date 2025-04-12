Росстат раскрыл, насколько выросли пенсии россиян в 2025 году

Повышение пенсий связано с индексацией и доиндексацией страховых выплат. С начала 2025 года Соцфонд проиндексировал страховые пенсии на 7,3%, а дополнительная доиндексация на уровне 9,5% была проведена в связи с тем, что инфляция в предыдущем году оказалась выше ожидаемой, проанализировал ТАСС.