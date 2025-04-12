Какие доплаты к пенсии положены в 2025 году

В феврале 2025 года средняя величина пенсионных выплат в России достигла отметки в 23 229 рублей, что на 11,7% выше по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, в феврале 2024 года этот показатель составлял 20 800 рублей, а в январе 2025 года — 23 175 рублей. Отметим, что с начала 2025 года, а именно с 1 января, страховые пенсии были проиндексированы на 7,3% по решению Социального фонда.